Эксперт уверен, что решение суда ООН положит конец безнаказанности Израиля

Заведующий кафедры политологии Ливанского госуниверситета профессор Аднан Сейид Хусейн считает, что палестинцы имеют основания потребовать от Израиля возмещение за причиненные в ходе агрессии "ущерб и страдания"

БЕЙРУТ, 28 января. /ТАСС/. Правительство Израиля все с большим трудом противостоит нарастающему давлению мировой общественности, требующей прекращения агрессии в секторе Газа. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заведующий кафедры политологии Ливанского госуниверситета профессор Аднан Сейид Хусейн, комментируя постановление Международного суда ООН в Гааге о предупредительных мерах по иску ЮАР к Израилю о защите палестинского населения от геноцида.

"Решение суда в Гааге, которое носит для всех сторон обязательный характер, положит конец безнаказанности Израиля, - подчеркнул собеседник, который считается ведущим арабским специалистом по международному праву. - Кабинету премьер-министра Биньямина Нетаньяху придется подчиниться решению судебного органа ООН, отведшего ему месяц на исправление катастрофического положения в секторе Газа, или покинуть политическую сцену".

Как отметил эксперт, "мужественная и своевременная инициатива ЮАР по привлечению к ответственности Израиля за массовые убийства гражданского населения служит делу восстановления исторической справедливости по отношению к палестинцам". "114 дней войны в секторе Газа убедительно свидетельствуют о том, что Израиль, опираясь на поддержку США и Запада, более не в состоянии доминировать на Ближнем Востоке и подавлять волю к свободе палестинского народа", - сказал он.

Как считает ливанский профессор, вынесение окончательного вердикта международным судом в Гааге не займет много времени. "Существуют очевидные свидетельства военных преступлений: массовые захоронения, убийства врачей и журналистов, разрушения жилых кварталов, школ и больниц, принудительное переселение людей, факты коллективного наказания путем отключения подачи воды и электричества, лишения населения продовольствия и медикаментов", - указал Хусейн.

По его словам, палестинцы "имеют все основания потребовать от Израиля в судебном порядке компенсации за причиненный ущерб и страдания в ходе агрессии".

Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР из-за предполагаемого геноцида в палестинском анклаве. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа и обеспечить поступление гуманитарной помощи его жителям, а также гарантировать сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Судебный орган ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске, который был подан в суд в Гааге 29 декабря 2023 года.