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Палестино-израильский конфликт

Эксперт уверен, что решение суда ООН положит конец безнаказанности Израиля

Заведующий кафедры политологии Ливанского госуниверситета профессор Аднан Сейид Хусейн считает, что палестинцы имеют основания потребовать от Израиля возмещение за причиненные в ходе агрессии "ущерб и страдания"

БЕЙРУТ, 28 января. /ТАСС/. Правительство Израиля все с большим трудом противостоит нарастающему давлению мировой общественности, требующей прекращения агрессии в секторе Газа. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заведующий кафедры политологии Ливанского госуниверситета профессор Аднан Сейид Хусейн, комментируя постановление Международного суда ООН в Гааге о предупредительных мерах по иску ЮАР к Израилю о защите палестинского населения от геноцида.

"Решение суда в Гааге, которое носит для всех сторон обязательный характер, положит конец безнаказанности Израиля, - подчеркнул собеседник, который считается ведущим арабским специалистом по международному праву. - Кабинету премьер-министра Биньямина Нетаньяху придется подчиниться решению судебного органа ООН, отведшего ему месяц на исправление катастрофического положения в секторе Газа, или покинуть политическую сцену".

Как отметил эксперт, "мужественная и своевременная инициатива ЮАР по привлечению к ответственности Израиля за массовые убийства гражданского населения служит делу восстановления исторической справедливости по отношению к палестинцам". "114 дней войны в секторе Газа убедительно свидетельствуют о том, что Израиль, опираясь на поддержку США и Запада, более не в состоянии доминировать на Ближнем Востоке и подавлять волю к свободе палестинского народа", - сказал он.

Как считает ливанский профессор, вынесение окончательного вердикта международным судом в Гааге не займет много времени. "Существуют очевидные свидетельства военных преступлений: массовые захоронения, убийства врачей и журналистов, разрушения жилых кварталов, школ и больниц, принудительное переселение людей, факты коллективного наказания путем отключения подачи воды и электричества, лишения населения продовольствия и медикаментов", - указал Хусейн.

По его словам, палестинцы "имеют все основания потребовать от Израиля в судебном порядке компенсации за причиненный ущерб и страдания в ходе агрессии".

Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР из-за предполагаемого геноцида в палестинском анклаве. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа и обеспечить поступление гуманитарной помощи его жителям, а также гарантировать сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Судебный орган ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске, который был подан в суд в Гааге 29 декабря 2023 года. 

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