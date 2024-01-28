В Финляндии открылись избирательные участки на выборах президента

Основная борьба, как ожидается по соцопросам, развернется между депутатом парламента, бывшим главой МИД Пеккой Хаависто и бывшим главой правительства профессором Александром Стуббом

ХЕЛЬСИНКИ, 28 января. /ТАСС/. Президентские выборы начались в Финляндии. Как сообщило министерство юстиции республики, более 900 избирательных участков по всей стране открылись в 09:00 по местному времени (10:00 мск).

Принять участие в голосовании жители смогут до 20:00 (21:00 мск). Сразу после закрытия участков Минюст Финляндии опубликует первые итоги выборов.

Проголосовать смогут граждане, достигшие 18-летнего возраста.

В ходе досрочного голосования (17-23 января) свою позицию выразили рекордные 44,7% жителей (чуть более 1,91 млн человек из 4,28 млн). Явка в досрочный период оказалась выше, чем когда-либо. На предыдущих выборах президента шесть лет назад она составила 36,7%.

Финны будут выбирать из девяти кандидатов. Основная борьба, как ожидается по соцопросам, развернется между депутатом парламента, бывшим главой МИД Пеккой Хаависто и бывшим главой правительства профессором Александром Стуббом. Однако социологи прогнозируют, что ни один из участвующих кандидатов не наберет больше половины голосов избирателей, в связи с чем 11 февраля может быть проведен второй тур.