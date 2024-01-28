WP: Пентагон отменил учения с шестью странами Африки из-за давления Конгресса

По данным газеты, США по закону не могут оказывать "военную поддержку" странам, где происходят "нарушения прав человека и военные перевороты"

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Пентагону пришлось отменить военные учения с шестью африканскими странами под давлением американских законодателей. Они напомнили, что США по закону не могут оказывать "военную поддержку" странам, где происходят "нарушения прав человека и военные перевороты", сообщила газета The Washington Post.

Она указывает со ссылкой на источники, что Пентагон в октябре представил Конгрессу США планы по проведению военных учений с некоторыми африканскими государствами, включая Буркина-Фасо, Эритрею, Эфиопию, Мали, Нигер и Судан. На совместные тренировочные мероприятия с "десятком стран" в регионе предполагалось выделить "миллионы долларов".

Однако, как пишет WP, в среду глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) обратился к главе Минобороны Ллойду Остину с просьбой предоставить гарантии, что в учениях под руководством США не примет участие "ни одна страна, нарушающая права человека". В Конгрессе указали, что это невозможно по закону. В то же время армии указанных стран якобы неоднократно обвинялись в "участии в военных переворотах, казнях без суда и следствия и массовых изнасилованиях", отмечает газета.

Теперь источники издания в американском военном ведомстве отмечают, что Пентагон отменил учения с шестью указанными странами из октябрьского списка, тренировочные мероприятия с остальными участниками тоже под вопросом.