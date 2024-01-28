Украинский военный заявил, что новобранцев в учебных центрах ВСУ обучают лишь алкоголизму

Бывший командир 4-й роты 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Николай Мельник назвал украинские вооруженные силы "бумажной армией"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Украинская армия испытывает трудности в вопросах обеспечения, управления войсками и подготовки мобилизованных, которые зачастую занимаются в учебных центрах только употреблением спиртных напитков. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" заявил бывший командир 4-й роты 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Мельник.

"Все <...> у нас плохо: обеспечение, подготовка, управленческие решения <...>. Сейчас большинство учебных центров не учат солдат ничему, кроме алкоголизма", - сказал он, отвечая на вопрос журналистки о преимуществах и недостатках ВСУ. В частности, офицер в разговоре назвал украинские вооруженные силы "бумажной армией", подчеркивая, что у ВСУ есть только люди.

Он отметил, что в рядах армии ощущается нехватка мотивированных бойцов, что уже приводит к "ужасным" последствиям. Так, по словам Мельника, наблюдаются случаи, когда бойцы или отказываются идти в бой, или же сдаются в плен, выдавая расположение тех или иных военных объектов. "Русские еще не начали штурм, а он уже убегает. Это трагедия", - сказал он.

Выход из сложившейся ситуации военный видит в усилении пропаганды, изменении формата военной подготовки и мобилизации.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, в то время как депутаты и чиновники избегают призыва, а своих детей подлежащих по возрасту мобилизации вывозят за рубеж. Повестки же выдаются в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, зачастую с применением силы со стороны сотрудников военкоматов. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

На этом фоне в декабре 2023 года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. После этого правительство начало работу над законопроектом о новых правилах мобилизации.