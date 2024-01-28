В Лаосе открылось совещание старших должностных лиц АСЕАН

Оно стало первым мероприятием в рамках председательства страны в региональном блоке

ХАНОЙ, 28 января. /ТАСС/. Совещание старших должностных лиц стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), открывшееся в Луангпхабанге, стало первым мероприятием в рамках председательства Лаоса в региональном блоке.

"На встрече старших должностных лиц подтверждена важность усиления центральной роли АСЕАН в расширении сотрудничества региона с миром", - отмечает лаосское информационное агентство KPL. Участники совещания рассмотрели прогресс в построении сообщества АСЕАН и реализации решений ее 43-го саммита, прошедшего в столице Индонезии Джакарте в сентябре прошлого года.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и в настоящее время объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.