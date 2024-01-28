NBC: США могут замедлить поставки оружия Израилю, чтобы сократить масштабы операции в Газе

По информации телеканала, американские власти планируют оказать давление на еврейское государство, чтобы открыть гуманитарные коридоры и предоставить больше помощи гражданскому населению анклава

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена может замедлить или приостановить поставки оружия Израилю в качестве рычага давления, чтобы убедить еврейское государство сократить масштабы военной операции в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американского чиновника.

При этом отмечается, что пока никаких решений не принято. Американские власти планируют оказать давление на еврейское государство, чтобы открыть гуманитарные коридоры и предоставить больше помощи гражданскому населению анклава, указывает телеканал.

Как отмечает источники, среди оружия, поставки которого могут сократить, авиабомбы с комплектом высокоточного наведения JDAM и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Администрация начала думать о таких мерах после того, как США в течение нескольких недель не смогли убедить Израиль изменить тактику в Газе и предпринять усилия для минимизации жертв среди гражданского населения, отмечает NBC News.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.