В ФРГ обвинили Бербок в двойных стандартах из-за использования лишних авиарейсов

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Филипп Амтор отметил, что "в следующий раз министр должна прочитать пару актов или книгу о международном праве и подождать запланированного вылета"

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Глава МИД Германии Анналена Бербок ("Зеленые") подверглась критике со стороны оппозиции за нерациональное использование правительственного самолета. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, в августе 2022 года Бербок находилась в Копенгагене. Рейс правительственного лайнера был запланирован на вечер, но министр захотела вернуться домой на три часа раньше, поскольку один из пунктов программы отменили. В связи с тем, что пилотам законодательно прописан отдых и они не могли вылететь раньше, в Копенгаген из Кёльна вылетел второй самолет, который доставил туда запасной экипаж и пустым вернулся обратно. То есть лайнер пролетел свыше 1 290 км, чтобы министр вернулась на три часа раньше в Берлин.

Как отметила Bild, именно Бербок заявляла о том, что намерена во время поездок передвигаться как можно более экологично.

"Типичные двойные стандарты "Зеленых": повысить налоги на авиабилеты, выступать за защиту климата и потом использовать авиапарк для личного комфорта. Так вообще не пойдет", - приводит издание слова генерального секретаря Христианско-социального союза Мартина Хубера. Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Филипп Амтор в свою очередь заявил, что "в следующий раз министр должна прочитать пару актов или книгу о международном праве и подождать запланированного вылета".