Глава ЛНА встретился в Бенгази с замминистра обороны России

Встреча состоялась в штабе командования Ливийской национальной армией

КАИР, 28 января. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар встретился с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым. Об этом говорится в заявлении пресс-службы командования ЛНА в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Абу аль-Касем Хафтар принял у себя замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова и сопровождающую его делегацию", - сообщили в ливийской армии, добавив, что встреча состоялась в штабе командования ЛНА в городе Бенгази (восток Ливии). Подробности о прошедших переговорах не приводятся.

В Министерстве обороны РФ информацию о визите Евкурова в Ливию пока не комментировали.

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