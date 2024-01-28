Эксперт: Индия не отказывается от сотрудничества с Россией в области обороны

Почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан при этом отметил, что в ближайшие годы не стоит ждать крупных оборонных контрактов между двумя странами

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 января. /ТАСС/. Индия не отказывается от партнерства с Россией в области обороны, сотрудничество двух стран в этой сфере продлится еще не одно десятилетие, а может, и дольше. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан, комментируя сообщения западных СМИ о пересмотре индийской стороной своей позиции по этому вопросу.

Эксперт отметил, что ранее говорил с западными средствами массовой информации на эту тему и они совершенно правильно передали его цитаты, но с выводом этих журналистов о том, что Индия сейчас отворачивается от России в сфере обороны, он не может согласиться. При этом он разделяет мнение, что в ближайшие годы не стоит ждать крупных оборонных контрактов между двумя странами.

"Я абсолютно уверен в том, что российско-индийское оборонное партнерство точно продлится еще не одно десятилетие. Достаточно сказать, что обслуживание тех оборонных систем из России, которые у нас уже есть, даже если мы не подпишем новые контракты на поставку вооружений, все равно будет продолжаться. По крайней мере до 60-х годов этого века", - сказал Унникришнан.

Он отметил, что в будущем многое будет зависеть от того, как российским производителям оружия удастся занять свою нишу в развиваемой Нью-Дели национальной программе Make in India! ("Делай в Индии!"). "Также есть возможность, что России удастся вписаться в программу Make in India, и тогда начнется производство новой российской военной техники или совместной индийско-российской военной техники уже в Индии. И тогда такое сотрудничество продлится еще дольше", - добавил собеседник агентства.

Унникришнан указал, что он говорил с западными СМИ о том, что не ожидает новых крупных оборонных контрактов между Москвой и Нью-Дели в ближайшие годы. И с этой точкой зрения он согласен. "Я объясняю эту точку зрения тем, что в ближайшие два-три года российской военно-промышленный комплекс будет, очевидно, обслуживать российские запросы на вооружения, и у российского ВПК может просто не быть запаса вооружений для внешнего рынка. Во-вторых, Индия сама не хочет новых больших закупок оборонных систем, а стремится производить их в своей стране. Нью-Дели сейчас старается договариваться со всеми, чтобы открывать производство в Индии", - объяснил собеседник агентства.

"И есть еще один нюанс: нужно учитывать, что для Вашингтона очень тесное сотрудничество России и Индии в области вооружений - это крайне раздражающий фактор. И Индии придется с осторожностью иметь дело с Москвой в этой сфере, поскольку на некоторые типы вооружений американская сторона может закрыть глаза, а на некоторые - нет, и тогда Нью-Дели может оказаться под серьезными санкциями США", - добавил индийский эксперт.