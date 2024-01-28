СМИ: выход трех стран из ECOWAS означает поворотный момент в растущей изоляции Франции

По информации La Nouvelle Tribune, это отражает их стремление к укреплению своего суверенитета, отрицание механизмов регионального сотрудничества, созданных при французской поддержке, и попыток внешнего давления

ХАРАРЕ, 28 января. /ТАСС/. Объявленное решение Буркина-Фасо, Мали и Нигера о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) знаменует поворотный момент в растущей изоляции Франции в стратегически важном регионе. Об этом пишет бенинская газета La Nouvelle Tribune.

"Геополитические сдвиги в Сахеле привели к поворотному моменту в растущей изоляции Франции в данном стратегически важном регионе, - указывает газета. - Этот поворот связан с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ECOWAS, что отражает их стремление к укреплению своего суверенитета, отрицание механизмов регионального сотрудничества, созданных при поддержке Франции, и попыток внешнего давления, в частности со стороны Франции".

"В этом контексте сближение Чада с Россией, о чем свидетельствует встреча чадского президента Махамата Идрисса Деби Итно с президентом России Владимиром Путиным в Москве, лишь усиливает впечатление ослабления французского влияния в Сахеле, - подчеркивает газета. - Чад, который считается одним из последних союзников Франции в регионе, кажется, изучает возможность заключения новых союзов, расширяя диапазон своих стратегических партнеров за пределами традиционного французского влияния".

Буркина-Фасо, Мали и Нигер приняли решение немедленно покинуть ECOWAS. В совместном коммюнике они отметили, что сообщество не помогало в борьбе с терроризмом и вводило против них незаконные санкции.