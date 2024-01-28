В Финляндии завершилось голосование на выборах президента

Окончательные подтвержденные результаты обнародуют 30 января

ХЕЛЬСИНКИ, 28 января. /ТАСС/. Голосование на выборах президента завершилось в Финляндии. Избирательные участки по всей стране (их было более 900) закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Предварительные итоги выборов будут известны уже вечером, а окончательные подтвержденные результаты обнародуют 30 января.

Если, как ожидается, ни один из кандидатов не наберет более половины голосов в первом туре выборов, будет проведен второй тур между двумя кандидатами, получившими наибольшее количество голосов в первом туре, сообщает Минюст Финляндии.

В ходе досрочного голосования (17-23 января) свою позицию выразили рекордные 44,7% жителей (чуть более 1,91 млн человек из 4,28 млн). Явка в досрочный период оказалась выше, чем когда-либо. На предыдущих выборах президента шесть лет назад она составила 36,7%.

Финны выбирали из девяти кандидатов. Среди них председатель партии "Левый альянс" Ли Андерссон, генеральный директор Банка Финляндии Олли Рен, председатель партии "Движение сейчас" Харри Харкимо, спикер парламента Юсси Халла-ахо, еврокомиссар по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен, директор Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола, бывший премьер-министр, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб, министр сельского и лесного хозяйства Сари Эссайя, а также депутат парламента, бывший глава МИД страны Пекка Хаависто.

Действующий глава государства Саули Ниинистё завершает свою работу на посту главы государства, так как занимал эту должность максимально возможные два срока подряд.