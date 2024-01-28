Глава МВД Франции предостерег фермеров от попыток заблокировать аэропорты и войти в Париж

Жеральд Дарманен отметил, что страну ждет "тяжелая неделя" в связи с объявленными планами фермеров продолжать блокировать крупные магистрали на территории государства

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Власти Франции задействуют 15 тыс. жандармов и полицейских, чтобы предотвратить возможные беспорядки на манифестациях фермеров 29 января, а также любые попытки заблокировать работу аэропортов или заехать на тракторах в Париж. Об этом заявил французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен по итогам совещания кризисного штаба в воскресенье вечером.

Министр отметил, что страну ждет "тяжелая неделя" в связи с объявленными планами фермеров продолжать блокировать крупные магистрали на территории государства. Непосредственно в понедельник, по его словам, "особенно сложная ситуация сложится в столичном регионе Иль-де-Франс": в частности, будет сильно затруднено движение транспорта. Жителям региона рекомендовано отказаться от использования личного транспорта в этот день, чтобы не создавать заторы. Он также обозначил красные линии, которые не должны переступать профсоюзы и участники протестов.

"Я дал вполне очевидные и важные распоряжения префектам, первое из них: тракторы не должны заехать в крупные города, в том числе в Париж. <...> Рынок в Рюнжи должен продолжать работать, как и столичные аэропорты Руасси и Орли, а также другие аэропорты на территории страны и международные продовольственные рынки", - сказал он.

Для выполнения этой задачи он пообещал задействовать "15 тыс. жандармов и полицейских, особенно мобильные отряды, в регионе Иль-де-Франс". Дарманен также подтвердил использование броневиков жандармерии, объяснив это тем, что стражам порядка необходимо иметь возможность противостоять тяжелой сельскохозяйственной технике, если фермеры решат прорвать оцепление. С воздуха за акциями протеста будут наблюдать полицейские вертолеты.

Силовикам было дано указание не вмешиваться, если нет угрозы имуществу и здоровью людей. Однако Дарманен подтвердил, что власти не приемлют нападения на рынки, правительственные здания и захват иностранных грузовиков с продуктами. "Было дано указание вмешиваться и проводить задержания, если правоохранители заметят такие действия. Это происходило редко, но тем не менее инциденты были", - сказал он.

Недовольство аграриев

Массовые демонстрации проходят во Франции ввиду недовольства фермеров падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и смягчение регулирования сельского хозяйства. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

26 января премьер-министр Габриэль Атталь объявил о первых мерах поддержки фермеров со стороны правительства. После этого часть протестующих решила сделать паузу в выходные, что привело к сокращению числа баррикад на дорогах страны. Крупные профсоюзы выступили за продолжение акций протеста и пообещали с 29 января перекрыть крупнейшие шоссе в столичном регионе.