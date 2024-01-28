Министр финансов ФРГ заявил, что партнеры по ЕС "делают слишком мало" для Киева

Кристиан Линднер отметил, что Европа является сообществом ценностей, "это должно проявиться в этот час"

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер призвал партнеров по ЕС оказывать больше поддержки Украине и обвинил их в том, что они "делают слишком мало" для Киева. Об этом он заявил на съезде либералов в Берлине, его слова приводит телеканал NTV.

Германия вносит свой вклад в оказание помощи Украине, если нужно, то "мобилизует еще больше", отметил Линднер. "Чего не может быть, так это того, что Германия будет делать еще больше, чтобы другие могли и дальше делать слишком мало", - сказал он, добавив, что Европа является сообществом ценностей, "это должно проявиться в этот час".

Министр напомнил, что Германия уже предоставляет половину всей помощи, поступающей Украине от ЕС. "Мы не ослабим наших усилий", - утверждал он.

Ранее в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что другие страны ЕС должны предоставить больше помощи Украине, поскольку Германия в одиночку не в состоянии нести на себе столь большую нагрузку. По его мнению, в конфликте на Украине "сейчас наступил решающий момент".