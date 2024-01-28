28 января, 20:30

США заявили, что примут меры для защиты своих войск на Ближнем Востоке

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин отметил, что поддерживаемые Ираном вооруженные формирования несут ответственность за нападения на американских военных

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов намерена принять все необходимые меры для обеспечения безопасности своих войск в связи с ударом по одной из американских военных баз на Ближнем Востоке. Об этом говорится в письменном заявлении министра обороны США Ллойда Остина.

"Поддерживаемые Ираном вооруженные формирования несут ответственность за эти непрекращающиеся нападения на американские войска, и мы примем ответные меры в подходящее для нас время и в подходящем месте. Мы с президентом [США Джо Байденом] не потерпим нападений на американские силы и предпримем все необходимые действия для защиты Соединенных Штатов, наших войск и наших интересов", - отметил глава Пентагона.

Байден 28 января заявил о том, что Вашингтон привлечет к ответственности поддерживаемые Ираном группировки за нападение на ВС США "в Иордании у границы с Сирией", в результате которого были убиты трое военнослужащих. Как сообщило Центральное командование Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, в результате атаки беспилотника погибли три американских военнослужащих, 25 пострадали.

В свою очередь иорданский министр коммуникаций, официальный представитель правительства Муханнад аль-Мубейдин опроверг заявление Байдена о том, что американские силы были атакованы на территории королевства. По его словам, нападению подверглась база США в районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.

Шиитские формирования ранее предупредили США, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "американский противник продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане". 

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