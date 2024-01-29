Французские таксисты проведут манифестации на дорогах параллельно с фермерами

Массовые демонстрации водителей готовятся в Марселе, Бордо, Тулузе, Ницце, Канне, Лионе, Туре, Изере, Нанси, Ниме и Монпелье

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Массовые демонстрации водителей такси, протестующих против новых правил медицинских перевозок во Франции, пройдут в нескольких крупных городах и на автострадах республики. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Большинство манифестаций запланировано в южной части Франции. Около 800 такси планируют искусственно создать дорожные заторы в Марселе и на некоторых загородных автострадах. От 500 до 800 машин такси съедутся из разных городов региона в Бордо. В Тулузе водители хотят заблокировать доступ к аэропорту Бланьяк. Массовые демонстрации таксистов также готовятся в Ницце, Канне, Лионе, Туре, Изере, Нанси, Ниме и Монпелье.

Причиной протеста стала статья 30 нового закона о финансировании социального бюджета, согласно которой пациенты, желающие возместить по страховке часть стоимости поездки на такси к врачу, должны будут бронировать машину через частные интернет-платформы, которые сами будут определять подходящий таксопарк и предлагать совершить совместную поездку с другими пациентами. При этом пассажиру возместят меньшую сумму за поездку, если он откажется ехать в одной машине с другим больным в отсутствие соответствующей справки от лечащего врача и симптомов у другого пассажира, препятствующих их нахождению в одном автомобиле. В настоящее время государственная страховка возмещает 55% стоимости поездки.

Цель этой меры, как следует из законопроекта, - снизить бюджетные расходы за счет "поощрения совместных поездок". По данным правительства, совместные поездки позволили сэкономить в 2022 году €34 млн на оплату транспортных расходов. Однако такие поездки составили лишь 15% от общего объема, из-за чего власти пытаются расширить данную практику.

Однако в регионах некоторые таксопарки получают большую часть средств как раз от перевозки больных и имеют наработанные базы клиентов. Поэтому они боятся потерять доход из-за особенностей работы цифровых платформ и выступают против "уберизации" (от названия сервиса частных перевозок Uber) своей отрасли.

Фермерский бунт

Параллельно с акциями таксистов в некоторых французских регионах, особенно в столичном Иль-де-Франс, ожидаются серьезные проблемы с движением транспорта из-за массовых протестов фермеров, которые уже больше недели перекрывают дороги, требуя лучшей оплаты труда, повышения пенсий и сокращения импорта иностранной продукции, в том числе с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и смягчение регулирования сельского хозяйства.

6 января премьер-министр Габриэль Атталь объявил о первых мерах поддержки фермеров со стороны правительства. После этого часть протестующих решила сделать паузу в выходные, что привело к сокращению числа баррикад на дорогах страны. Крупные профсоюзы выступили за продолжение акций протеста и пообещали с 29 января перекрыть основные магистрали в столичном регионе, а также нарушить работу крупнейшего продовольственного рынка в Рюнжи под Парижем.