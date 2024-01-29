Лидер греческой партии назвал изменой возможную передачу республикой боеприпасов Украине

Кириакос Велопулос отметил, что поставит вопрос об этом в парламенте

АФИНЫ, 29 января. /ТАСС/. Лидер греческой правой парламентской партии "Эллиники лиси" ("Греческое решение") Кириакос Велопулос назвал изменой возможную передачу Грецией боеприпасов Украине в связи с появившейся информацией о том, что крупнотоннажные фуры с украинскими номерами вывозят снаряды со складов греческой армии в местечке Кехрие (община Коринф на полуострове Пелопоннес).

"Как сообщили свидетели, грузовики с украинскими номерами опустошают склады боеприпасов в Кехрие. Более 17 грузовиков за один день? Крупнотоннажные фуры с украинскими номерами вывозят оттуда военные материалы. Только в понедельник, 15 января, этих фур с украинскими номерами было больше 17 с утра до полудня. По словам свидетелей, перевозка продолжалась и в последующие дни. Если все это правда, то речь идет об измене", - написал Велопулос на странице в X (ранее Twitter). Он заявил, что поставит вопрос об этой передаче боеприпасов в парламенте.

Греческий информационный портал pentapostagma.gr ранее сообщал, что США планируют закупить у Греции 50 тыс. снарядов калибра 105 мм, 20 тыс. снарядов калибра 155 мм и 5 тыс. снарядов калибра 203 мм, чтобы пополнить украинские запасы вооружений. По его словам, переговоры об этом тогда находились на заключительной стадии. Общая цена, которой добивалась греческая сторона, составляет $47 млн, сообщало издание.

В связи с намерением властей Греции продать снаряды США для поставок Украине портал отмечал, что обороноспособность греческих островов будет ослаблена, поэтому необходимо немедленно пополнить запасы боеприпасов, горючего и продовольствия на островах и в области Эврос на греко-турецкой сухопутной границе.

Решение Госдепа

26 января Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, сообщило, что Госдепартамент разрешил возможную продажу Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд. Как следует из заявления, речь идет о приобретении до 40 истребителей, 42 двигателей, систем наведения, запасных частей и иного оборудования. Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Госсекретарь США Энтони Блинкен направил премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису письмо, в котором проинформировал о решении Госдепартамента и предложил Афинам передать или продать Украине вооружения в обмен на изучение Вашингтоном возможности предоставления Греции дополнительной помощи на сумму до $200 млн.

В связи с этим газета Kathimerini написала, что политическое и военное руководство Греции уже одобрило передачу Украине устаревших систем вооружения. Издание сообщает, что дано указание о передаче Украине устаревших систем и оборудования, которые больше не используются греческой армией. В свою очередь греческий информационный портал pronews.gr отметил, что обещанные американцами в виде компенсации $200 млн недостаточны для приобретения даже одной западной батареи ПВО, равной по боевым возможностям российским системам "Тор", "Оса", "С-300", которые имеются у ВС Греции.