СМИ: атаковавшие базу США в Эт-Танфе беспилотники запустили из Ирака

Ответственность за нападение несет группировка "Катаиб Хезболлах", сообщил портал Shafaq News

БЕЙРУТ, 29 января. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие военную базу США и западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе, были запущены из города Эр-Рутба в провинции Анбар. Об этом сообщил новостной портал Shafaq News.

По его информации, ответственность за нападение несет группировка "Катаиб Хезболлах", которая входит в движение "Исламское сопротивление Ирака". Ранее представитель этого формирования заявил, что его бойцы расширят масштабы операций против американских баз в Ираке и Сирии. "Все объекты США в регионе являются для нас законными целями до тех пор, пока американцы оказывают военную поддержку Израилю, развязавшему войну против палестинского народа в секторе Газа", - указал он.

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки БПЛА погибли трое американских военнослужащих, 25 получили ранения. Позднее телеканал CNN уточнил, что число пострадавших солдат увеличилось до 34. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований "в нужное время, в подходящем месте".

Как проинформировал телеканал Al Hadath, удар был нанесен по объекту Т-22, рядом с которым находится лагерь американских военных, оказывающих помощь Иордании в укреплении границы. По его сведениям, они сейчас выясняют, почему зенитные средства ПВО, установленные на базе в Эт-Танфе, не смогли воспрепятствовать нападению беспилотников.

Отряды шиитов атаковали 28 января расположенный рядом с Эт-Танфом лагерь беженцев Эр-Рукбан, который находится под контролем военнослужащих США. Удары были нанесены также по аэродрому в Эль-Маликии на северо-востоке Сирии, который используется американцами.

Согласно данным движения "Исламское сопротивление Ирака", с начала военной эскалации на Ближнем Востоке в октябре 2023 года объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам 175 раз.