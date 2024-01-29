На Украине при проверках региональных военкоматов выявили множество нарушений

Министр обороны страны Рустем Умеров не привел подробностей проверок

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Внеплановые проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, бывшие военкоматы) на Украине показали наличие в них большого количества нарушений. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

"Проводим незапланированные проверки ТЦК в регионах. Фиксируем множество нарушений", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Других подробностей глава военного ведомства не привел.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах массового скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины буквально месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу, а на службу попадают даже лица, непригодные по состоянию здоровья, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. Тем не менее в декабре 2023 года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что военное командование направило запрос о призыве в вооруженные силы еще 500 тысяч человек. После этого правительство начало работу над законопроектом о новых правилах мобилизации.