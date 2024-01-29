Экс-президент Чехии считает, что конфликт на Украине начался на саммите НАТО в 2008 году

Тогда было принято решение о приеме Киева в НАТО, которое Вацлав Клаус назвал "трагической ошибкой"

ПРАГА, 29 января. /ТАСС/. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус считает, что началом конфликта на Украине является саммит НАТО в Бухаресте, прошедший 4 апреля 2008 года. Заявление бывшего лидера республики было размещено на его личном сайте в пятницу.

"Нам не стоит забывать исторический контекст. Война началась 4 апреля 2008 года. В этот день на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение о приеме Украины и Грузии в НАТО", - говорится в сообщении.

Клаус отметил, что попытался выступить против такого решения, но оно "было продавлено США и Великобританией вопреки позиции большинства стран-участниц". Он назвал это событие "трагической ошибкой".

В июле 2023 года Клаус разделил мнение американского профессора Джона Миршаймера, что РФ была спровоцирована на проведение специальной военной операции на Украине.