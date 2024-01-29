WP: Украина в отчаянии из-за упущенных шансов на победу в конфликте с Россией

Как пишет обозреватель газеты Ишан Тарур, теперь речь о наступательных действиях Киева уже не идет

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Властям Украины тяжело скрывать чувство отчаяния на фоне конфликта с Россией, шанс на победу фактически упущен. Такое мнение выразила газета The Washington Post.

"Сложно игнорировать чувство отчаяния в коридорах власти на Украине", - пишет обозреватель издания Ишан Тарур. По его мнению, шансы Киева на успех в конфликте с Москвой "фактически исчезли", когда западные партнеры упустили нужный момент и не поставили Украине необходимую помощь. "США и их партнеры воздерживались от поставок на Украину западного вооружения в тот момент, когда они могли бы дать наибольший эффект", - приводит журналист отрывок из новой книги международного корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова. "К тому времени <...> Россия уже выстроила оборону, <...> лучшие возможности для быстрой победы Украины исчезли", - добавил он.

Теперь же речь о наступательных действиях Киева уже не идет, поскольку западные партнеры сократили объемы военной поддержки. "На данный момент все указывает на то, что у нас, возможно, будет меньше [помощи], чем в прошлом году, когда не удалось преуспеть в контрнаступлении. Если будет еще меньше [помощи], то план понятен - это оборона", - приводит обозреватель слова украинского депутата Романа Костенко.

Журналист также отмечает, что существует опасность дальнейшего сокращения поддержки Киева со стороны США в случае возвращения на пост президента страны Дональда Трампа. В связи с этим, по данным издания, администрация Джо Байдена пытается в тесном сотрудничестве с властями Евросоюза успеть до истечения срока полномочий главы государства принять новый долгосрочный план по поддержке Украины, представить который планируется весной. В него должны войти положения по экономической поддержке, помощи в области безопасности, а также по интеграции Украины в ЕС и НАТО. При этом несколько республиканцев в Конгрессе США высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.