Главы МИД Пакистана и Ирана приступили к очным консультациям по деэскалации

Стороны проведут подробные переговоры о развитии двустороннего диалога, заявили в пакистанском внешнеполитическом ведомстве

ИСЛАМАБАД, 29 января. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян проводят личную встречу в Исламабаде в целях урегулирования напряженности, возникшей после удара иранских ВС по штабам террористической группировки на пакистанской территории. Об этом сообщает пресс-служба МИД Пакистана.

"Глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани приветствует министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, - говорится в сообщении. - Главы МИД проведут подробные переговоры о развитии двустороннего диалога и взаимодействия, а также о дальнейшем укреплении пакистано-иранских отношений".

Абдоллахиян прибыл в Пакистан утром 29 января в рамках усилий по снижению напряженности в отношениях двух стран, вызванной ударом Вооруженных сил Ирана 16 января по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм" на пакистанской территории. У него запланированы встречи с и. о. министра иностранных дел Пакистана, а также с и. о. премьер-министра исламской республики Анвааром-уль-Хак Какаром.