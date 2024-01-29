СМИ: переговоры о выделении Украине помощи на €50 млрд осложняются из-за Венгрии

Будапешт "не проявляет гибкость" в этом вопросе, сообщил портал

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Переговоры о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере €50 млрд усложняются, поскольку Венгрия "не проявляет гибкость" в этом вопросе. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники в ЕС.

"Переговоры усложняются <...>, Венгрия не проявляет гибкость в этом вопросе", - заявил порталу высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности. По информации издания, в сообществе могут применить статью 7 договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по мнению дипломатов, "нарушает основной долг" любого члена ЕС - "искреннее сотрудничество". В то же время большинство лидеров стран - членов сообщества в настоящее время "все еще верят в возможность" снятия Венгрией вето на помощь Украине, отмечает портал.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря премьер-министр Венгрии заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву постепенно, на ежегодной основе и при строгом контроле за расходованием средств. При этом Будапешт считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы.