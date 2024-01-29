Черногория не извлекла выгоды из голосования в ЕС за санкции против России

Премьер-министр страны Милойко Спаич заявил, что, в отличие от государств Евросоюза, у Черногории пока отсутствует возможность получить финансовую помощь сообщества для компенсации убытков

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Следование в фарватере санкционной политики Евросоюза в отношении Москвы в 2021 и 2022 годах не принесло Черногории никаких выгод. Такое мнение выразил в интервью газете Politico премьер-министр страны Милойко Спаич.

"В 2021 и 2022 годах, когда мы голосовали за принятие санкций в отношении России, мы не получили никакой выгоды", - отметил глава правительства. При этом Спаич подчеркнул, что, в отличие от государств ЕС, у Черногории пока отсутствует возможность получить финансовую помощь сообщества для компенсации убытков. В этой связи, по его мнению, вопрос вступления Черногории в Евросоюз приобретает особое значение.

Как отметил премьер, Черногория стоит первой в очереди на присоединение к ЕС среди других стран Балкан. Спаич выразил надежду на то, что его страна вступит в сообщество к 2028 году.

В конце октября 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Подгорицу заявила, что Черногория может стать членом ЕС до 2030 года. Статус кандидатов на вступление в сообщество, помимо Черногории, имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Украина.