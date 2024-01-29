Bloomberg: фон дер Ляйен придется сложнее на посту главы ЕК в случае переизбрания

Сразу несколько факторов, включая давление США и Китая, могут привести к внутренним конфликтам, пишет обозреватель Хорхе Валеро

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен придется еще сложнее, если она решит снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ЕК и переизберется, поскольку внешнеполитическая обстановка серьезно осложнилась для Евросоюза. Такую оценку привело агентство Bloomberg.

"Брюссель переживает переломный момент", - отмечает обозреватель агентства Хорхе Валеро. Изменение внешнеполитической обстановки подталкивает сообщество к тому, чтобы "изобрести себя заново" и найти новые возможности для "утверждения своей экономической и политической значимости в стремительно поляризующемся мире".

Если фон дер Ляйен пойдет на второй срок, ей придется столкнуться с гораздо большими трудностями на своем посту по сравнению с предшественником. К числу новых вызовов для сообщества относятся трудности оказания Киеву дальнейшей поддержки и урегулирования ближневосточного конфликта, одновременное давление на ЕС со стороны США и Китая, а также "токсичные зависимости" сообщества от энергоносителей и полезных ископаемых, необходимых для осуществления перехода к "зеленой" и цифровой экономике. Ограниченность финансовых ресурсов Брюсселя и проблемы с реализацией климатических инициатив и программ по восстановлению от пандемии COVID-19 "практически гарантируют" внутренние конфликты.

Ситуацию осложняет то, что ЕС теперь испытывает одновременное давление и Вашингтона, и Пекина.

"ЕС стал считать Китай системным соперником, и перестал рассматривать США как надежный гарант мира и процветания для Европы, даже если Дональд Трамп и не победит на президентских выборах в ноябре", - указал журналист. Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ранее назвала возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году угрозой для Европы.

Нынешняя глава ЕК на пресс-конференции в Швеции 19 января уклонилась от ответа на вопрос, пойдет ли она на второй срок. Она попросила журналистов подождать до 21 февраля информации о том, будет ли она пытаться продлить свои полномочия на второй срок. Срок полномочий нынешнего состава Еврокомиссии истекает в ноябре 2024 года. По информации европейских источников, фон дер Ляйен уже ведет интенсивную работу с европейскими политиками, в первую очередь в рамках Европейской народной партии, чтобы гарантировать себе назначение на второй срок. Глава Еврокомиссии назначается на этот пост по решению участников саммита ЕС.