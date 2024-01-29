На Украине предъявили новые обвинения бывшим командирам "Беркута" по делу о "майдане"

Их подозревают в попытке уничтожить использованное во время массовых беспорядков в Киеве оружие, из которого, как утверждается, были убиты и ранены протестующие

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило новые обвинения экс-командирам спецподразделения милиции "Беркут" по делу о стрельбе на "майдане" в феврале 2014 года. Они подозреваются в попытке уничтожить оружие, которое их подчиненные якобы использовали во время массовых беспорядков в Киеве и из которого, как утверждается, были убиты и ранены протестующие.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что обвинения предъявлены бывшему командиру полка и командиру роты спецподразделения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве. Они, как утверждается, превышая служебные полномочия, "организовали перевозку оружия с территории места дислокации "Беркута" и незаконно уничтожили табельное огнестрельное оружие в разных местах в Киеве".

Отмечается, что они якобы уничтожили 24 автомата АКМС калибра 7,62 мм, 1 снайперскую винтовку Драгунова, 3 ружья "Форт-500" калибра 12 мм и ружье "Форт-12" калибра 9 мм, разрезав их на части и удалив маркировки серийных номеров. Утверждается, что остатки оружия обвиняемые сбросили в приток Днепра Виту, а также закопали на берегу.

За приписываемые им действия бывшим командирам "Беркута" грозит до 10 лет лишения свободы, добавили в ГБР.

События на "майдане"

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили некоторые административные здания на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стало более 100 человек, сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения милиции "Беркут".

Генпрокуратура Украины в связи с расстрелом 20 февраля 2014 года возбудила дела о массовом убийстве мирных граждан против экс-президента страны Виктора Януковича и бойцов спецподразделения милиции "Беркут". Однако сам бывший президент и его адвокаты заявили, что это дело является политическим заказом с целью скрыть истинных виновников преступления, что защита располагает целым рядом материалов, доказывающих причастность к организации расстрелов на "майдане" тех, кто пришел к власти в итоге госпереворота 2014 года. До настоящего времени дело о снайперах на "майдане" остается нераскрытым, в гибели людей обвиняются исключительно силовики. При этом, как отмечают украинские СМИ, по факту гибели сотрудников правоохранительных органов к ответственности так никто и не привлекался, в суд дела не передавались, доступ к материалам следствия ограничен.

В декабре 2023 года на Украине закрыли дело по обвинению двух бойцов "Беркута" в разгоне акции протеста на "майдане" в ноябре 2013 года из-за истечения сроков давности. Согласно информации генеральной прокуратуры, всего в судах рассматривается 150 дел в отношении порядка 300 человек о событиях в центре Киева в 2013-2014 годах, из них 70 дел находятся на стадии досудебного следствия.