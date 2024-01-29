Акции протеста фермеров проходят в 40 коммунах Франции

Ситуацию осложняет забастовка таксистов, которые объявили операцию "Улитка", передает BFMTV

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Фермеры, требующие мер государственной поддержки, проводят акции протеста в 40 коммунах Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в службе территориальной разведки Национального управления полиции.

По данным телеканала, "по состоянию на утро понедельника акции проходят в 40 населенных пунктах на территории страны".

Ранее лидеры профсоюзов пообещали, что заблокируют подступы к Парижу и другим крупным городам. В МВД сообщили, что не позволят полностью перекрыть дороги в крупные города и намерены задействовать для пресечения нарушений общественного порядка 15 тыс. полицейских и жандармов.

Дорожную ситуацию дополнительно осложняет начавшийся протест таксистов, которые не согласны с новыми правилами перевозки больных людей. Они объявили операцию "Улитка". В рамках этой акции таксисты занимают все полосы движения на автодороге и передвигаются с минимальной скоростью, замедляя таким образом остальной поток.

Протест аграриев

В интервью газете La Tribune de Dimanche глава крупнейшего аграрного профсоюза FNSEA Арно Руссо заявил, что премьер Франции Габриэль Атталь учел малую долю из 122 требований протестующих, переданных властям. Фермеры ждут ответов на вопросы о том, как быть с импортом дешевого зерна и мяса птицы с Украины, пенсионными проблемами и экологическими директивами ЕС.

Массовые демонстрации проходят во Франции ввиду недовольства фермеров падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и за смягчение регулирования сельского хозяйства. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

26 января французский премьер объявил о первых мерах поддержки фермеров со стороны правительства. После этого часть протестующих решила сделать паузу в выходные, что привело к сокращению числа баррикад на дорогах страны. Крупные профсоюзы выступили за продолжение акций протеста и пообещали с 29 января перекрыть крупнейшие шоссе в столичном регионе и рынок в Рюнжи под Парижем. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен поручил правоохранительным службам не допустить "блокады Парижа".