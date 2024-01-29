Инспекторы Пентагона и Госдепа обсудят в Киеве контроль над помощью Украине

Аппарат генерального инспектора Министерства обороны США ранее сообщил, что Пентагон не смог "полностью выполнить требования по контролю за конечным использованием поставок оборонной продукции на Украину"

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Три генеральных инспектора ключевых американских ведомств, в том числе Минобороны и Госдепартамента, прибыли в Киев, где обсудят вопрос контроль над распределением получаемой Украиной помощи. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.

"Рада вновь приветствовать в Киеве троих генеральных инспекторов из министерства обороны, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID). Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством способствуют осуществлению надзора над [выделением] американской помощи Украине и подотчетности", - написала дипломат в X на английском и украинском языках.

В январе министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Соединенные Штаты не фиксируют нецелевого применения Украиной поставленных ей американских вооружений и продолжают тщательно следить за поставками военной помощи Киеву.

Ранее Аппарат генерального инспектора Министерства обороны США сообщил, что Пентагон не смог "полностью выполнить требования по контролю за конечным использованием поставок оборонной продукции на Украину". Согласно его оценкам, по состоянию на июнь 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более $1 млрд. Согласно подсчетам газеты The New York Times на основе доклада, власти США не сумели должным образом обеспечить подотчетность примерно 40 тыс. единиц вооружений. 11 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что вашингтонская администрация намерена обеспечить большую подотчетность поставляемых Киеву вооружений и подробно ознакомиться с докладом генерального инспектора.