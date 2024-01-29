СМИ: вице-спикер парламента Эстонии покинет Центристскую партию

По данным газеты Postimees, Юри Ратас присоединится к правой партии "Отечество"

ВИЛЬНЮС, 29 января. /ТАСС/. Вице-спикер Рийгикогу (однопалатного парламента Эстонии) Юри Ратас заявил, что выйдет из оппозиционной Центристской партии и присоединится к правой партии "Отечество". Об этом сообщила газета Postimees.

"Мое желание и призвание - продолжать заниматься политикой. Я решил присоединиться к "Отечеству", - заявил он. Председатель этой оппозиционной партии, экс-глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, в свою очередь, отметил, что "присоединение Ратаса к партии сделает ее сильнее за счет его политического веса".

Ратас объяснил свое решение расхождением во взглядах с руководством центристов, выразив сомнения в способности партии реализовать свою программу. Он также не рассматривал вариант присоединения к какой-либо из правящих партий, поскольку "сегодняшние шаги [правительства] не дают уверенности в завтрашнем дне".

Юри Ратас занимал пост премьер-министра Эстонской Республики с 2016 по 2021 год.