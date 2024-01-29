СМИ: ВСУ не могут использовать Leopard из-за проблем с ремонтом и обслуживанием

Журнал Foreign Affairs отметил, что провал контрнаступления ВСУ нельзя объяснить недостаточным объемом поставок западного оружия

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) нельзя объяснить недостаточным объемом поставок западного оружия. ВС РФ научились эффективно бороться с ним, утверждает американский журнал Foreign Affairs.

Журнал указывает, что некоторые политики и эксперты "обвиняют США в провале наступления Киева", поскольку "не все запросы Украины о поддержке выполнялись". Однако на самом деле "технологии редко становятся решающим фактором в сухопутных военных действиях", ни один из видов западных вооружений "скорее всего не мог изменить ход наступления в 2023 году". В связи с этим якобы недостаточный объем поставок оружия со стороны Запада - это "сомнительное объяснение" для провала ВСУ.

"На любое оружие найдется противодействие, Россия уже доказала, что способна эффективно заглушать наведение по GPS, которое используют ракеты ATACMS и <...> системы меньшей дальности HIMARS", - указывают обозреватели журнала. Слабым местом танков Abrams и Leopard 2 стала необходимость наличия "масштабной системы поддерживающей инфраструктуры", без которой они не могут эффективно использоваться на поле боя. Ее отсутствие привело к тому, что из "чуть менее 100 Leopard 2" в распоряжении ВСУ "минимум 26 было уничтожено", а остальные выведены из строя из-за "проблем с ремонтом и техобслуживанием". Самолеты F-16, о которых просил Киев "не смогли бы обеспечить превосходство ВСУ в воздухе", поскольку эта модель 46-летней давности "не смогла бы продержаться в условиях" конфликта с РФ.

Украинская армия с начала июня прошлого года вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. В последние месяцы на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.