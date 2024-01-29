Эксперт прогнозирует ослабевание ECOWAS

Оно включает в себя страны с коррумпированными правящими элитами, заявил малийский политик Алиу Тункара

РАБАТ, 29 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), о выходе из которого заявили Буркина-Фасо, Мали и Нигер, продолжит ослабевать. Оно включает в себя страны с коррумпированными правящими элитами. Такое мнение высказал в интервью с корреспондентом ТАСС политик и общественный деятель, член Центрального бюро Высшего совета малийцев зарубежья, депутат Национального переходного совета (парламента) Мали Алиу Тункара.

"Выхода Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ECOWAS следовало ожидать. ECOWAS стало марионеткой в руках Запада, прежде всего Франции, которая финансирует сообщество. Кроме того, ECOWAS и его механизмы стали явной преградой для развития региона. В дальнейшем ECOWAS продолжит ослабевать, поскольку включает в себя страны с коррумпированными правящими элитами и политическими системами", - отметил собеседник агентства.

"Теперь Буркина-Фасо, Мали и Нигер сосредоточат свои усилия на наращивании сотрудничества в рамках Альянса государств Сахеля (АГС - прим. ТАСС), созданного этими тремя странами в сентябре 2023 года. Наиболее перспективными сферами деятельности АГС являются безопасность и экономика", - продолжал он.

"Россия, по сути, превратилась в стратегического партнера стран, входящих в АГС. Но есть и другие дружественные страны, которые способны предложить доверительное, взаимовыгодное сотрудничество и интересные проекты, - это Китай, Иран и Турция. Что же касается Франции, то ее неоколониалистские методы и подходы в регионе Сахеля себя полностью дискредитировали и исчерпали. Они уже никому не нужны и никуда не годятся", - подытожил Тункара.

Ранее, в воскресенье, власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера объявили о совместном решении выйти как можно быстрее из ECOWAS. В заявлении трех стран подчеркнуто, что ECOWAS "находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов".

ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки. ECOWAS ввело санкции против Буркина-Фасо, Гвинеи, Мали и Нигера, требуя от захвативших власть в этих странах военных скорейшего восстановления гражданских форм правления и проведения президентских и всеобщих выборов. С уходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ECOWAS численность стран - участниц объединения сократится до 12.