Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным вопросы "от Южного полюса до Северного"

Президент Белоруссии отметил плодотворное сотрудничество Москвы и Минска в Антарктиде, где функционируют российские и белорусская станции

СТРЕЛЬНА, 29 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в ходе визита в Россию обсудил с ее лидером Владимиром Путиным широкий спектр вопросов - "от Южного полюса до Северного".

"Мы действительно очень серьезно поработали эти два дня, это не шутка. Можно прямо сказать, от Южного полюса до Северного, обсудили проблемы и Антарктиды", - сказал он на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

"Дальше мы с Владимиром Владимировичем с юга шли на север, конечно, подвергли анализу те события, которые происходят в мире. Возьмите вот наше стремление России и Белоруссии, КНР. В авангарде этого идет Россия, потому что она больше всего нагрузку несет и страдает больше, чем кто-либо. Причина всего этого - и хуситы, и Ближний Восток, и Южно-Китайское море, с Тайванем проблемы. Это все от того, что грядет многополярный мир", - добавил белорусский лидер.

Лукашенко пояснил, что в страны Запада в попытках сохранить однополярность "дошли до вооруженных конфликтов".

Белорусский лидер отметил плодотворное сотрудничество России и Белоруссии в Антарктиде, где функционируют российские и белорусская станции. "Создаются более комфортные условия для работы россиян, зимовочный комплекс создан. Важно, что там никто ничего не делит. Белорусы работают вместе с россиянами, наша станция рядом, в 20 километрах (от сезонной российской станции "Молодежная" - прим. ТАСС), и всякая помощь - и научная, и в быту - оказывается белорусским специалистам, которые там размещены", - сказал он.