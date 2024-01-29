В Киеве заявили, что ВСУ приняли 88% рекомендованных НАТО стандартов

Как отметили в Минобороны Украины, эта работа будет продолжена

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Украина с декабря 2023 года внедрила еще 18 стандартов НАТО, эта работа будет продолжена. Об этом сообщается на сайте украинского военного ведомства.

Среди введенных стандартов названы нормы обучения ВМС в сферах связи, информационно-коммуникационного и транспортного обеспечения. "Всего в Минобороны, ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны введено 315 стандартов НАТО, из них 192 (88% от запланированного) - в рамках "целей партнерства Украины и НАТО", которые являются первоочередными стандартами альянса", - отметили в украинском министерстве обороны. Еще 123 стандарта приняты в инициативном порядке, добавили в ведомстве.

Как заявил замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, в 2024 году планируется ввести еще 50 стандартов НАТО в секторе безопасности. Ранее Гаврилюк говорил, что НАТО рекомендовала принять 219 стандартов.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года получила заверения, что будет принята, "когда для этого будут выполнены необходимые условия". В вооруженных силах страны вводят стандарты НАТО, а офицерский состав планируют обязать свободно владеть английским. Каких-либо сроков приема Украины в альянс в Брюсселе не называют. При этом в организации неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к НАТО невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по теме получения приглашения в альянс. Он указал, что возможное вступление Украины будет иметь очень негативные последствия для европейской безопасности и потребует твердой реакции от РФ.