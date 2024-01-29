СМИ: при израильской атаке на южную окраину Дамаска погибли мирные жители

Иранское агентство Tasnim ранее сообщило о двух погибших, не указав, являются ли они военными или гражданскими лицами

БЕЙРУТ, 29 января. /ТАСС/. Несколько мирных жителей погибли и получили ранения во время удара израильских ВВС по южной окраине Дамаска. Об этом сообщил представитель командования ВС арабской республики в заявлении, переданном агентством SANA.

"Агрессивное нападение Израиля было совершено в 13:00 (совпадает с мск), - указывается в тексте. - Сионистский противник нанес удары со стороны оккупированных Голанских высот по ряду точек к югу от Дамаска". Как подчеркивается в заявлении, "в результате атаки погибли и получили ранения несколько мирных граждан, нанесен также материальный урон".

Иранское агентство Tasnim сообщило ранее о двух погибших, не указав, являются ли они военными или гражданскими лицами. В свою очередь, по данным телеканала Al-Hadath, среди убитых пятеро шиитских бойцов и двое сирийцев, которые сопровождали офицеров из сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Al-Hadath отметил, что удары были нанесены по двум фермам в окрестностях предместья Сейида-Зейнаб, которые используются иранскими военными советниками.

25 декабря 2023 года в южном пригороде сирийской столицы был убит генерал КСИР Рази Мусави, который возглавлял группу иранских военных советников в Сирии. 20 января текущего года при ударе израильских сил по одному из особняков в квартале Меззе в Дамаске погиб командир разведывательной службы "Аль-Кудс" КСИР генерал Юсеф Омид Заде. Руководство Ирана обещало отомстить Израилю за смерть двух своих военачальников.