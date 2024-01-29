Саудовская Аравия призвала к объективному расследованию обвинений в адрес БАПОР

Королевство призвало правительства стран, которые рассматривают возможность приостановить финансирование БАПОР, учитывать тот факт, что десятки сотрудников агентства погибли в результате "неизбирательных бомбардировок Израиля"

ДУБАЙ, 29 января. /ТАСС/. Саудовская Аравия призвала к объективному расследованию обвинений в адрес Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), чтобы установить факты, доказывающие причастность сотрудников организации к нападению ХАМАС на Израиль. Об этом говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства.

"Саудовская Аравия внимательно следит за международными последствиями обвинений в адрес ряда сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и подчеркивает важность проведения объективного расследования, чтобы выявить основанные на доказательствах факты", - указано в заявлении, опубликованном на странице министерства иностранных дел в X.

Ведомство также указало на необходимость продолжать финансирование БАПОР, необходимое для оказания помощи жителям сектора Газа и удовлетворения базовых потребностей пострадавшего от боевых действий гражданского населения. Кроме того, королевство призвало правительства стран, которые рассматривают возможность приостановить финансирование БАПОР из-за обвинений в связях с ХАМАС, учитывать тот факт, что десятки сотрудников агентства погибли в результате "неизбирательных бомбардировок Израиля".

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября прошлого года.