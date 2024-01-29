Габор Штайнгарт заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "утратил важные части национального суверенитета из-за зависимости от западной военной помощи"

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Несколько причин указывают на то, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы пойти на переговоры с Россией. Такое мнение сформулировал журналист и публицист Габор Штайнгарт в колонке для портала Focus-online.

Анализируя недавнее интервью Зеленского каналу ARD, колумнист отмечает, что украинский лидер в кадре "выглядел подавленным" и больше не производил впечатление "уверенного в победе президента". Автор указывает, что Зеленский "утратил важные части национального суверенитета из-за зависимости от западной военной помощи".

Штайнгарт в статье под заголовком "Зеленскому нужно вести переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным, пока не поздно" перечисляет пять причин, которые должны послужить мотивацией для Киева не в целях "капитуляции, а в целях кооперации".

"У поддержки США есть срок годности. Европейская оружейная промышленность не в состоянии обеспечить Украину достаточным количеством боеприпасов", - привел он первые две причины. Также Штайнгарт отмечает, что в Берлине решили действовать "в целях самозащиты". Что касается Европы, то "она явно не готова заполнить тот пробел", который останется в случае отказа США от дальнейшей поддержки. "Сама НАТО не заинтересована в дальнейшей эскалации", - сформулировал автор пятую причину.

Зеленский "должен начать мирную дипломатию, пока не стало слишком поздно", полагает автор материала. Он считает, что "весь мир ждет", когда Киев и Москва встретятся за переговорным столом.

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.