Членство экс-президента ЮАР Зумы в правящей партии приостановили

Генеральный секретарь партии "Африканский национальный конгресс" Фикиле Мбалула заявил, что нынешние действия Джейкоба Зумы, который ведет агитацию против АНК в ходе подготовки к предстоящим всеобщим выборам, поставили его вне партии

ПРЕТОРИЯ, 29 января. /ТАСС/. Членство бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы в правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) приостановлено. Об этом сообщил генеральный секретарь АНК Фикиле Мбалула по итогам заседания Национального исполнительного комитета партии.

"В соответствии с параграфом 25 устава АНК членство Джейкоба Зумы в партии приостановлено", - заявил Мбалула. Он добавил, что нынешние действия Зумы, который ведет агитацию против АНК в ходе подготовки к предстоящим всеобщим выборам, поставили его вне партии.

Зума объявил в декабре, что поддерживает недавно созданную оппозиционную партию "Умконто ве сизве". Всеобщие выборы состоятся в ЮАР весной. Лидер победившей партии, согласно конституции страны, становится президентом.

В мае 2009 года Зума был избран президентом ЮАР, а весной 2014 года был переизбран на второй срок. Однако в феврале 2018 года он был вынужден уйти в отставку под из-за обвинений в коррупции. Он также лишился поста лидера АНК. Сейчас в суде слушается дело против Зумы, которому грозит длительный срок за предполагаемое участие в мошенничестве и отмывании денег по оборонным контрактам.