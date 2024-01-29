Кулеба заявил, что радикальные венгерские политики "обломают зубы" об Украину

Глава украинского МИД выразил благодарность венгерскому коллеге Петеру Сийярто за "четкую позицию правительства" по поддержке территориальной целостности Украины

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Радикальные венгерские политики "обломают зубы" об Украину, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя заявления о территориальных претензиях к Киеву.

28 января лидер венгерской националистической партии "Наша родина" Ласло Тороцкаи сказал, что Украина в случае поражения в конфликте с Россией должна отдать Венгрии территорию своей Закарпатской области.

"Мы понимаем, что не всем хочется, чтобы между Украиной и Венгрией были хорошие отношения. Поэтому вчера прозвучали заявления на эту тему из Венгрии, некие угрозы. <...> Отдельные венгерские политики, которые делают такие заявления, обломают [зубы] еще больше", - сказал Кулеба в ходе совместной пресс-конференции в Ужгороде с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Запись трансляции опубликовал украинский МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Кулеба выразил благодарность своему венгерскому коллеге за "четкую позицию правительства" по поддержке территориальной целостности Украины. При этом Сийярто не стал комментировать высказывание Тороцкаи в ходе пресс-конференции.

Согласно Трианонскому договору, заключенному 4 июня 1920 года между государствами - победителями в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией как одной из правопреемниц Австро-Венгрии, почти две трети венгерской территории отошли соседним странам. В Венгрии это до сих пор считается национальной трагедией, но не поводом к предъявлению претензий на эти земли, которые сейчас принадлежат Австрии, Румынии, Сербии, Словакии, Хорватии и Украине. До Второй мировой войны Закарпатье входило в состав Чехословакии, а после победы Советского Союза над гитлеровской Германией в 1945 году вошло в состав Украинской ССР.