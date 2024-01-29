Эксперт прогнозирует выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из зоны франка

Следующим шагом этих стран также может стать переход к общей валюте, заявил генеральный директор Камерунского информационного агентства Ксавье Мессе а Тиати

ХАРАРЕ, 29 января. /Корр. ТАСС Павел Мыльцев/. Выход из зоны франка и переход к общей валюте станет следующим шагом Буркина-Фасо, Мали и Нигера после их решения покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС генеральный директор Камерунского информационного агентства Ксавье Мессе а Тиати. Он прокомментировал решение трех стран о выходе из регионального объединения.

"Руководство ECOWAS осознает, что решение этих трех государств может вызвать аналогичные действия со стороны других участников объединения, - указал он. - Оно уже призвало эти три страны к переговорам, а ведь раньше ECOWAS было категорически против этого. Это означает кардинальную перемену в балансе сил. Народы государств ECOWAS не поддерживают свои правительства, они уверены, что оно находится под контролем Франции. Следующим шагом трех стран станет выход из зоны франка и создание единой валюты, проработка этого проекта находится на продвинутой стадии".

"Решение лидеров Буркина-Фасо, Мали и Нигера о выходе из ECOWAS не стало неожиданностью для наблюдателей, - отметил глава агентства. - В мае 2021 года ECOWAS приостановило участие в его деятельности Мали после военного переворота в Бамако. В январе 2022 года такая же участь по тем же причинам постигла Буркина-Фасо. В июле 2023 настал черед Нигер, затем последовала угроза военного вторжения при активном подстрекательстве Франции. Париж даже обещал ECOWAS тыловую и финансовую поддержку военной операции".

28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер приняли решение немедленно покинуть ECOWAS. В совместном коммюнике они отметили, что сообщество не помогало в борьбе с терроризмом и вводило против них незаконные санкции.