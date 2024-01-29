В Швейцарии вопрос о взносе в БАПОР намерены решить не раньше II квартала 2024 года

Официальный представитель МИД Пьер Ален Эльчингер сообщил, что решение о выплате "будет принято только после того, как будет получена дополнительная информация о серьезных обвинениях в адрес сотрудников БАПОР"

ЖЕНЕВА, 29 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцария не заявляла о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Однако она пока не перечислила свой взнос за 2024 год, и этот вопрос может быть решен не раньше второго квартала текущего года по итогам консультаций с комиссиями по иностранным делам обеих палат парламента, заявил ТАСС официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер.

"Федеральный департамент иностранных дел (ФДИД - прим. ТАСС) был проинформирован о серьезных обвинениях в адрес сотрудников БАПОР 26 января 2024 года", и он "крайне обеспокоен этими обвинениями и находится в контакте с БАПОР", сказал Эльчингер. По его словам, Швейцария "проводит политику абсолютной нетерпимости к любой поддержке терроризма и любому подстрекательству к ненависти или насилию", того же "она ожидает от своих партнеров". В этой связи ФДИД "принял к сведению немедленные меры, принятые БАПОР, в частности решение немедленно уволить обвиняемых сотрудников и начать расследование". В Берне надеются, что расследование "полностью прояснит серьезные обвинения".

"Взносы в БАПОР, запланированные на 2024 год, еще не выплачены", - продолжил Эльчингер. По его словам, решение о выплате "будет принято только после того, как будет получена дополнительная информация о серьезных обвинениях в адрес сотрудников БАПОР". Согласно решению, принятому швейцарским парламентом на зимней сессии, "гуманитарные средства для Ближнего Востока в 2024 году будут выделяться только после консультаций с комиссиями по иностранным делам и по частям", сказал дипломат. "Эти консультации запланированы не ранее второго квартала 2024 года", - заключил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

27 и 28 января несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников этой организации в связях с ХАМАС. Генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких подчиненных, которыеооо якобы имеют отношение к атаке боевиков ХАМАС на южные районы Израиля, совершенной осенью прошлого года. 28 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Управление служб внутреннего надзора организации начало расследование.