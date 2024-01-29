Глава Чехии считает, что равенство сторон конфликта на Украине приведет их к переговорам

Петр Павел отметил, что Украина должна учитывать, что располагает меньшими людскими ресурсами, чем Россия

ПРАГА, 29 января. /ТАСС/. Стороны военного конфликта на Украине поймут, что пора приступить к переговорам о его урегулировании, лишь при равенстве своих сил. Такое мнение высказал по Чешскому радио президент Чехии Петр Павел.

"Только выравнивание сил [сторон конфликта] может привести к тому, что обе стороны поймут, что уже не достигнут дальнейшего успеха и что поэтому наступило время для каких-то переговоров", - сказал президент. Павел отметил, что Украина должна учитывать, что располагает меньшими людскими ресурсами, чем Россия, поэтому союзники Киева рекомендовали ему ограничить по возможности наступательные операции и укрепить оборону. Стране требуются вооружения, способные нарушить пути снабжения российских войск. Это, по словам президента, артиллерия, а также, возможно, управляемые боеприпасы дальнего действия или сверхзвуковые истребители F-16.

Павел прогнозирует, что возможное избрание президентом США Дональда Трампа негативно отразится на Украине, поскольку он может быстро заключить соглашение с РФ, которое не будет соответствовать интересам Киева и Европы. "В этом случае мы окажемся перед свершившимся фактом, с которым должны суметь справиться", - сказал президент.

"Речь не идет о нарушении трансатлантических связей или постановке США под сомнение как союзника. Мы должны реалистически допустить [мысль], что Дональд Трамп на ряд вещей смотрит иначе, - отметил Павел. - Мы должны быть к этому (возможности избрания Трампа - прим. ТАСС) готовы, так как из этого точно последуют какие-то следствия". При этом глава Чехии подчеркнул, что необходимо уважать волеизъявление американских избирателей.