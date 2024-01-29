Норвегия сообщила о новых ограничительных мерах по отношению к украинцам

Правительство страны отмечает, что такое решение было принято для того, чтобы уравнять отношение к переселенцам с Украины и к другим просителям убежища

СТОКГОЛЬМ, 29 января. /ТАСС/. Норвегия заявила о новых мерах, призванных ограничить число въезжающих в страну украинцев. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Коснемся мер, которые мы сегодня предлагаем для ограничения большого количества приезжих [украинцев]. <...> Украинцы больше не смогут получать финансовую поддержку, если они решат жить в частном порядке, а не в центре приема. Государство больше не будет покрывать расходы на содержание домашних животных для вновь прибывших в центры приема. <...> Правительство уменьшает количество возможных стоматологических услуг для перемещенных украинцев в Норвегии. Для получателей единовременных пособий будут ужесточены правила проживания. Срок проживания вводится для получения основных и дополнительных пособий. Урезается пособие по адаптации для супругов и сожителей без детей, а в программе адаптации устанавливаются новые сроки", - говорится в сообщении.

Правительство Норвегии отмечает, что оно приняло решение ужесточить меры по отношению у украинцам, так как хочет, чтобы к ним относились так же, как и к другим просителям убежища.

В настоящее время Норвегия приняла более 73 тыс. беженцев, говорится в сообщении.