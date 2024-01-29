29 января, 20:21
Военная операция на Украине

Норвегия сообщила о новых ограничительных мерах по отношению к украинцам

Правительство страны отмечает, что такое решение было принято для того, чтобы уравнять отношение к переселенцам с Украины и к другим просителям убежища

СТОКГОЛЬМ, 29 января. /ТАСС/. Норвегия заявила о новых мерах, призванных ограничить число въезжающих в страну украинцев. Об этом сообщается на сайте правительства.

Читайте также
Военная операция на Украине. Хроника событий 29 января 2024 года

"Коснемся мер, которые мы сегодня предлагаем для ограничения большого количества приезжих [украинцев]. <...> Украинцы больше не смогут получать финансовую поддержку, если они решат жить в частном порядке, а не в центре приема. Государство больше не будет покрывать расходы на содержание домашних животных для вновь прибывших в центры приема. <...> Правительство уменьшает количество возможных стоматологических услуг для перемещенных украинцев в Норвегии. Для получателей единовременных пособий будут ужесточены правила проживания. Срок проживания вводится для получения основных и дополнительных пособий. Урезается пособие по адаптации для супругов и сожителей без детей, а в программе адаптации устанавливаются новые сроки", - говорится в сообщении.

Правительство Норвегии отмечает, что оно приняло решение ужесточить меры по отношению у украинцам, так как хочет, чтобы к ним относились так же, как и к другим просителям убежища.

В настоящее время Норвегия приняла более 73 тыс. беженцев, говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаНорвегияВоенная операция на Украине