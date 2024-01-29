Нидерланды выделили €122 млн Украине на кибербезопасность и закупку боеприпасов

Часть средств также направят в международный фонд оказания помощи Киеву

ГААГА, 29 января. /ТАСС/. Нидерланды выделили новый транш помощи Украине в размере €122 млн, которые пойдут на закупку боеприпасов и оборудования, а также усиление кибербезопасности. Об этом сообщила в письме парламенту исполняющая обязанности главы Минобороны королевства Кайса Оллонгрен.

По ее словам, около €87 млн пойдут в организованный Германией фонд на закупку 155-миллиметровых снарядов. €25 млн будут направлены в международный фонд оказания помощи Украине для закупки различного оборудования, в том числе систем противовоздушной обороны и запасных частей. Еще €10 млн будут инвестированы в укрепление украинской кибербезопасности.

"Очень важно поддерживать Украину не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, - отметила Оллонгрен. - Украинцы борются за свою страну и за ценности, которые мы разделяем: самоопределение, свободу, равенство и права человека".

Ранее правительство Нидерландов сообщило, что запланировало более €2 млрд на оказание помощи Украине в 2024 году. Выделенные средства, в частности, будут направлены на закупку боеприпасов, обслуживание техники и вооружений, повышение кибербезопасности, обучение военнослужащих, а также восстановление страны.