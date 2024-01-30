Президент Туниса заявил, что без освобождения всей Палестины мира нигде не будет

Каис Саид подчеркнул необходимость создания "полностью суверенного государства со столицей в Иерусалиме"

РАБАТ, 30 января. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид осудил войну на уничтожение, которая ведется против палестинского народа уже более ста дней израильской армией. Он выступил на закрытом заседании, прошедшем в Риме в рамках саммита "Италия - Африка".

"В мире не будет мира до тех пор, пока вся Палестина не будет освобождена и палестинский народ не создаст полностью суверенное государство со столицей в Иерусалиме", - подчеркнул Саид, которого цитирует информационное агентство Tunis Afrique Presse.

По его словам, "сионистские (то есть израильские - прим. ТАСС) оккупационные силы уже более ста дней ведут войну на уничтожение против палестинского народа". "Каждые несколько минут мученик умирает или получает ранение, сносится дом, подвергается бомбежке убежище или разрушается больница", - сказал тунисский лидер.

В саммите в Риме принимают участие представители более 40 африканских государств, а также руководства ЕС и международных организаций. Среди обсуждаемых тем - изменение климата, продовольственная безопасность, миграция и энергетический переход.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.