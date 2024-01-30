Парламент Аргентины начнет голосование по пакету реформ Милея 31 января

По сведениям телеканала TN, рассмотрение законопроекта может продлиться более суток

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 января. /ТАСС/. Палата депутатов парламента Аргентины в среду начнет рассмотрение законопроекта с пакетом реформ правительства президента Хавьера Милея. Об этом сообщил в понедельник телеканал TN.

Заседание, главной темой которого заявлено обсуждение законопроекта, начнется в 10:00 (16:00 мск). Голосование может продлиться более суток.

По данным TN, в понедельник министр внутренних дел Аргентины Гильермо Франкос обсудил принятие законопроекта с губернаторами девяти провинций страны. На встрече они заверили правительство, что инициатива получит одобрение в нижней палате парламента.

Правительство Аргентины внесло первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря 2023 года. Проект с более чем 600 статьями включал среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. 26 января министр экономики страны Луис Капуто сообщил, что правительство уберет из направленного в парламент парламент часть экономических реформ, чтобы ускорить одобрение остального пакета мер. Решение было принято на фоне конфликта с губернаторами, которые выступали против повышения пошлин.

Милей, вступивший в должность 10 декабря прошлого года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией и допускает долларизацию экономики.