Парламентарии КНР и Туркмении отметили развитие партнерства стран на различных уровнях

Стороны также обменялись мнениями по расширению диалога в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

АШХАБАД, 30 января. /ТАСС/. Председатель Меджлиса (парламента) Туркмении Дуньягозель Гулманова провела встречу с заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Хао Минцзином, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Стороны отметили, что двустороннее партнерство, носящее стратегический и долгосрочный характер, эффективно развивается на различных уровнях, в том числе активизируются межпарламентские и межпартийные связи, новый импульс получило межрегиональное сотрудничество. Собеседники обменялись мнениями по расширению взаимовыгодного диалога в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Гулманова, пишет издание, отметила активное участие китайских партнеров в реализации масштабной программы преобразований, развернувшихся в Туркмении, и важную роль межпарламентского диалога в укреплении многопланового двустороннего сотрудничества. Хао Минцзин обратил внимание на конструктивный характер традиционно дружественных отношений, динамичному развитию которых способствуют и продуктивные межпарламентские связи. Собеседники подчеркнули обоюдное стремление придать новый импульс традиционному партнерству, выстраиваемому на принципах равноправия и взаимоуважения.