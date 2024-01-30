СМИ: кандидаты в президенты Финляндии разошлись во мнении по гипотетическому звонку Путина

Александр Стубб сказал, что не ответил бы на такой звонок, а Пекка Хаависто взял бы трубку

ХЕЛЬСИНКИ, 30 января. /ТАСС/. Кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто на дебатах не сошлись во мнениях о том, стоило бы принимать гипотетический звонок от российского лидера Владимира Путина.

"Я бы не ответил. Путин использовал бы это как некую пропаганду. На данный момент у нас нет никаких отношений с Россией", - ответил на вопрос зрителей программы A-studiо телеканала Yle Стубб.

Его конкурент по выборам Хаависто взял бы трубку.

"Когда звонит глава государства, мы отвечаем. Я бы не отдал трубку уборщице в президентском дворце. Я бы ответил и принял поздравления. Я бы не стал вести политическую содержательную дискуссию без согласования", - сказал Хаависто.

Стубб, бывший премьер-министр, и Хаависто, бывший глава МИД страны, депутат парламента, вышли во второй тур президентских выборов Финляндии, которые состоятся 11 февраля. Инаугурация нового президента Финляндии состоится 1 марта.