Временный президент Мали объявил о создании комитета по национальному примирению

Министр иностранных дел и международного сотрудничества правительства переходного периода Мали Абдулайе Диоп ранее сообщил, что переходные власти полны решимости успешно осуществить программу национального примирения в стране

ХАРАРЕ, 30 января. /ТАСС/. Власти Республики Мали сформировали комитет по подготовке межнационального диалога и процесса мирного урегулирования положения в стране. Об этом заявил временный президент страны полковник Ассими Гоита.

"Переходные власти Мали создали комитет по подготовке и организации межнационального диалога и процесса мирного урегулирования в республике, - цитирует его портал maliactu. - Это решение принято после официального выхода Бамако из Алжирского соглашения 2015 года".

Ранее министр иностранных дел и международного сотрудничества правительства переходного периода Мали Абдулайе Диоп заявил, что переходные власти Мали полны решимости успешно осуществить программу национального примирения в стране. Принимая посла РФ в Бамако Игоря Громыко, он подчеркнул, что руководство Мали готово "приложить максимум усилий для обеспечения мира, стабильности и запуска мирного процесса в республике".

Соглашение, подписанное в 2015 году в Алжире по итогам переговоров между повстанцами-туарегами и властями Мали, остановило боевые действия на севере и востоке республики, где проживают туареги. Договоренности предусматривают расширение автономии северных и восточных регионов, а также интеграцию повстанцев в Вооруженные силы Мали. В декабре 2022 года часть вооруженных группировок туарегов объявила о приостановке участия в реализации соглашения, обвинив власти Мали в отсутствии политической воли для его выполнения.