ХАМАС назвало убийство палестинцев в больнице на Западном берегу военным преступлением

В заявлении движения говорится, что "это преступление не останется без ответа"

ДУБАЙ, 30 января. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС расценивает убийство израильским спецназом трех палестинцев в больнице Ибн Сина в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан как военное преступление, которое не останется без ответа. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в официальном Telegram-канале.

"Совершенная сионистскими оккупационными силами казнь трех граждан в больнице Ибн Сина в Дженине, один из которых лежал на больничной койке, является полноценным военным преступлением и продолжением агрессии против нашего народа от сектора Газа до Дженина", - считают палестинские радикалы. В заявлении подчеркивается, что "это преступление не останется без ответа", а палестинское сопротивление не будет запугано и не ослабнет, "пока оккупация не будет побеждена и полные права [палестинского народа] не будут восстановлены".

Ранее во вторник израильские силовики ворвались в больницу Ибн Сина, расположенную рядом с лагерем для беженцев в Дженине. По сообщению телеканала Al Jazeera, во время операции они открыли огонь и застрелили как минимум трех палестинцев.

По последним данным, число палестинцев, погибших из-за действий израильтян на Западном берегу реки Иордан с начала эскалации ближневосточного конфликта в октябре 2023 года, превысило 380.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.