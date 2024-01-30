Reuters: лидеры ЕС намерены объявить на саммите об ускорении поставок снарядов Киеву

Главной темой саммита должен стать пересмотр долгосрочного бюджета ЕС с целью выделения Украине бюджетной помощи в размере €50 млрд на четыре года

БРЮССЕЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза на саммите 1 февраля намерены объявить о намерении "срочно ускорить поставки Украине снарядов и ракет". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полученный им проект итогового заявления саммита.

В документе также содержится обещание продолжать "своевременную, предсказуемую и устойчивую военную помощь Киеву".

Главной темой саммита должен стать пересмотр долгосрочного бюджета ЕС с целью выделения Украине бюджетной помощи в размере €50 млрд на четыре года, на этом треке компромисса пока нет.

Лидеры Евросоюза обещали в феврале 2023 года поставить Украине в течение года около 1 млн снарядов и ракет, однако в декабре 2023 года глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признали, не ЕС сможет выполнить это обещание в срок. На тот момент ЕС смог поставить Киеву чуть более 300 тыс. артиллерийских снарядов, главным образом для гаубиц калибра 155 мм.

В то же время оба европейских функционера пообещали в 2024 году осуществить милитаризацию промышленности ЕС и довести выпуск снарядов до 1 млн в год.