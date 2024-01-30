Спикер парламента Армении предложил изменить гимн и герб страны

По мнению Алена Симоняна, гимн республики должен иметь связь с армянской музыкой

ЕРЕВАН, 30 января. /ТАСС/. Спикер парламента Армении Ален Симонян предложил изменить государственный герб и гимн республики.

"Для меня очевидно, что рано или поздно гимн Республики Армения должен быть изменен, он должен быть армянским, иметь связь с нашим государством и армянской музыкой, соответствовать правилам гимна. Я не утверждаю, что его должна заменить музыка великого Арама Хачатуряна, которая, на мой взгляд, великолепна, непревзойденна и максимально армянская, но очевидно, что изменение существующего гимна иностранного происхождения является необходимостью", - написал он в своем Telegram-канале.

Симонян добавил, что вопрос изменения государственного герба также необходимо обсудить. "На мой взгляд, нам также следует обсудить вопрос смены герба. По крайней мере, Армения не может находиться под водой, что было наказанием человечеству, лев не может быть похож на смайлик в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), меч, защищающий Армению, не может быть закован в цепь", - отметил он.

Власти страны уже не первый раз выносят на обсуждение вопрос изменения государственного гимна и герба Армении. Премьер-министр Никол Пашинян ранее несколько раз намекал, что наличие горы Арарат на гербе "содержит неправильные коды", поскольку она находится на территории Турции. Оппозиция Армении утверждает, что власти страны хотят изменить гимн и герб по требованию Турции и Азербайджана, но у них не хватает смелости заявить об этом.

Оппозиция также уверена, что заявления правительства о принятии новой конституции вписываются и в турецко-азербайджанские требования, в связи с которыми, по мнению критиков Пашиняна, правительство стремится убрать из основного закона ссылку на Декларацию независимости Армении, принятую в 1990 году. В этом документе зафиксировано присоединение Нагорного Карабаха к Армении, а также содержится упоминание о геноциде армян в Османской империи в 1915 году.